В Москве появились аномальные сугробы

В Московском регионе после снегопадов сугробы в некоторых местах достигают 30 сантиметров. Таковых не наблюдалось в городе за всю зиму 2025 года, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в подмосковных городах Дмитров и Клин выпало наибольшее количество снега. В этих населенных пунктах высота снежного покрова составила 30 и 33 сантиметра соответственно. Также значительные сугробы высотой 29 сантиметров были зафиксированы в Павловском Посаде, а в Волоколамске высота снежного покрова достигла 26 сантиметров, добавил специалист.

В это же время в Москве, на ВДНХ и Балчуге, высота снега достигает 16 сантиметров, в Тушине — 20 сантиметров, а у МГУ — 23 сантиметра. По словам Тишковца, это более чем в два раза превышает норму.

«Таких сугробов не было в столице за всю зиму 2025 года», — подчеркнул синоптик.

Он отметил, что в метеоистории рекорд по снегу был побит в 1895 году, когда в городе сугробы составляли 50 сантиметров. Также, по его словам, за минувшие сутки в Москве выпало около 35% осадков от месячной нормы.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что зима в столичном регионе задержится на всю неделю. По ее словам, средняя суточная температура воздуха будет отрицательной, что не позволит снегу таять.