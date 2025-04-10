Краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице с 19 апреля

Восьмой краеведческий диктант "Московский код" пройдет в столице с 19 по 25 апреля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства Москвы.

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Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, которые разделены на четыре возрастные категории.

По словам Сергуниной, принять участие можно будет онлайн на портале "Узнай Москву" и в проекте "Активный гражданин". Очные площадки откроются в культурных и образовательных учреждениях города, включая ситуационный центр правительства, Музей Москвы и ландшафтный парк "Митино".

Для проверки своих знаний потребуется предварительная регистрация.

В этом году впервые любое культурное или образовательное учреждение может стать площадкой для проведения диктанта. Заявки принимаются до 16 апреля на портале "Узнай Москву". В офлайн-режиме диктант проведут сотрудники учреждений, краеведы, историки и гиды. В онлайн-формате вопросы озвучат деятели искусства, спортсмены и другие известные личности.

Победителей наградят билетами в кино, музеи, галереи, на концерты и смотровые площадки, а также вручат памятные призы.

За пять лет существования проекта в диктанте "Московский код" приняли участие более 550 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в акции "Тотальный диктант" приняли участие 1 329 047 человек. Мероприятие прошло на всех континентах, включая Антарктиду. В России диктант написали в 1 134 городах и на четырех полярных станциях.