В Москве предложили увековечить память Паши Техника

Шоумен Стас Барецкий, известный выступлениями в составе группы «Ленинград» и скандальными перфомансами, призвал увековечить память рэпера Паши Техника. Об этом он заявил в беседе с порталом NEWS.ru.

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Музыкант считает необходимым поставить Паше Технику памятник. Мемориал Барецкий предлагает возвести на родине рэпера — в Москве, вблизи торгового центра или увеселительных мест. Однако вдобавок отметил, что «дружен» с администрацией подмосковного города Мытищи, где прописан. Финансирование шоумен готов взять на себя, правда, перед этим планирует проконсультироваться с юристом.

«Я проконсультируюсь со своим юристом, как это можно сделать, и мы готовы все это дело проспонсировать», — уточнил Барецкий.

Паша Техник ушел из жизни 4 апреля в больнице Таиланда, его отключили от аппарата жизнеобеспечения. В конце марта музыканта госпитализировали и ввели в кому после тяжелого отравления. Расходы по погребению взял на себя Сафронов-младший, который являлся другом рэпера и находился с ним в последние дни его жизни.