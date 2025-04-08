В Москве кофейни начали переезжать на улицу

В Москве 1 апреля начался сезон летних веранд, однако он довольно быстро был прерван снегопадом и морозами. Но рестораторы все равно смотрят в будущее с оптимизмом - во многом этому помогают новые правила размещения летних кафе.

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Напомним: в этом сезоне установка веранд начала носить уведомительный характер, а проект архитектурно-художественного решения не надо согласовывать, если он не предусматривает монтаж конструкций и оборудования. Другими словами, вынести столики, стулья и зонты на улицу рядом с рестораном можно, просто уведомив об этом власти. При этом, конечно, не должно создаваться проблем для пешеходов.

Самый большой отклик новые правила вызвали среди владельцев небольших кофеен, говорят в столичном департаменте торговли и услуг. Рядом с заведениями на тротуарах стали появляться столики и стулья, где можно выпить чашку кофе.

Всего же в Москве около 4 тысяч летних кафе, более 900 из них уже открылись. В эти снежные апрельские дни, конечно, гостей там найти сложно, однако в хорошую погоду в ожидании свободного столика иногда выстраиваются очереди даже при наличии свободных мест внутри заведения.

По оценке экспертов, открытие летнего кафе может увеличить посещаемость кафе или ресторана на треть. С одной стороны, столики на улице просто привлекают внимание и делают заведение заметнее, с другой - многих привлекает именно возможность пообедать под открытым небом, а не в помещении. Вдобавок рестораторы сейчас готовят сезонное летнее меню.