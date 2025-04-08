Клещи временно впали в спячку из-за похолодания в Москве, рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин. Об этом пишет ТАСС.

В начале апреля сообщалось, что в зеленых зонах Москвы с приходом тепла проснулись клещи.

Чиновник пояснил, что в процессе длительной эволюции клещи, обитающие в столичном регион, адаптировались к резким перепадам температуры.

«При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже пяти градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку. Похолодание не скажется на численности членистоногих», — разъяснил Кунафин.

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По его словам, клещи снова проснутся, как только температура поднимется выше +5°, и будут активны, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой.

Начальник отдела уточнил, что при суточных значениях температуры выше +25° они обычно тоже начинают прятаться.