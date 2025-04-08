Москвичей предупредили о сильных морозах и гололедице

Во второй половине дня 8 апреля в столичном регионе ожидаются мокрый снег, сильные морозы и гололедица на дорогах. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что количество осадков в период 8 апреля составит шесть-десять миллиметров, прирост высоты снежного покрова — пять-десять миллиметров.

«Во второй половине дня 8 апреля в Москве и Московской области ожидаются мокрый снег, его налипание, на дорогах гололедица. Ночью 9 апреля — снег, местами сильный. Высота снежного покрова в среду может вырасти до 12-17 сантиметров», — говорится в тексте.

Температура воздуха ночью 9 апреля в Москве опуститься до минус трех — минус пяти градусов, по области — минус два — минус семь градусов. Днем в среду столбики термометров поднимутся до минус одного — плюс одного в столице и до минус трех — минус двух градусов по области. Порывы ветра достигнут 6-11 метров в секунду.