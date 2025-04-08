Мэр Москвы утвердил план благоустройства улиц на этот год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил план благоустройства улиц на 2025 год, который, в частности, затронет три вылетных магистрали.

«Город для жизни – утвердили план благоустройства улиц на 2025 год. Преобразятся больше 700 улиц. В центре внимания – обновление сразу трех вылетных магистралей: ул. Профсоюзная, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. Также в планах – Новорязанское и Осташковское шоссе, ул. Бутырская, Дубнинская», – говорится в сообщении.

В Пресненском районе запланировано благоустройство ул. Мантулинская, а на проспекте Академика Сахарова – устройство трамвайной линии. Рядом с главным входом ВДНХ появится третий трамвайный путь.

«Большая часть работ пройдет за пределами центра города», – отметил мэр.

Он добавил, что это второй этап стратегии развития Москвы до 2040 года. Всего планируется комплексно благоустроить более 3 тыс. улиц за пределами исторического центра.

Собянин напомнил, что в прошлом году город уже обновил 667 улиц и 10 крупных объектов в центре Москвы. Среди них – Кадашевская набережная, переулки у Цветного бульвара, Комсомольский проспект, территории у главного здания МГУ, набережные Яузы, устройство новой трамвайной линии и комплексное благоустройство на ул. Сергия Радонежского и площади Рогожской Заставы.