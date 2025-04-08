Москвичей предупредили о возможных снегопадах в мае и июне

Повторные снегопады в Москве могут произойти и после потепления — в мае и июне. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

© Вечерняя Москва

По словам Цыганкова, в течении недели ожидаются осадки в виде снега — наиболее сильные произойдут в ночь с 8 на 9 апреля. Потепление можно ожидать к началу следующей недели — в понедельник, 14 апреля, температура воздуха в столице прогреется до 10 градусов тепла.

— Москва — это не южный город. Конечно, редко, но снег бывает в Москве и в мае, и даже в июне пару снежинок выпадает. Поэтому мы не можем сказать, что все на этом закончилось, — заключил Анатолий Цыганков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее сообщил, что увеличение высоты снежного покрова до 17 сантиметров ожидается в столице 9 апреля.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, как долго будут продолжаться снегопады в столичном регионе. По ее словам, на текущей неделе снег точно не сойдет.