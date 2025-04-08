МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды в столице

В связи с непогодой в Москве в ближайшие несколько дней жителям столицы рекомендуется соблюдать меры предосторожности, заявили в столичном отделении МЧС.

Об этом говорится Telegram-канале ведомства.

«В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: паркуйтесь в безопасных местах, на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание обращается на необходимость внимательного управления автомобилем в условиях непогоды.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что Москву и Подмосковье ожидает сильный снегопад в ночь с 8 на 9 апреля.