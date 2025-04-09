В Москве высота снежного покрова выросла до 23 см

Снежный покров на метеостанции МГУ утром в среду достиг высоты 23 см.

Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова составила 16 см, это +5 к вчерашнему значению. На других метеостанциях города снега еще больше - от 16 см на Балчуге до 20 в Тушино и до 23 в МГУ", - говорится в сообщении.

Леус отметил, что самый высокий снежный покров зафиксировали в Клину. Высота снега там составила 33 см. Примерно такие же показатели отметили в городе Вязьма Смоленской области, где снежный покров достиг высоты 32 см.

Леус уточнил, что с начала снегопадов выпало уже 24 мм осадков, что составляет около 65% от апрельской нормы. Согласно прогнозам, подчеркнул синоптик, в дальнейшем высота снега будет снижаться.