Синоптик рассказал, сколько в Москве будет идти снег

В Москве и Подмосковье снег будет идти как минимум до утра среды, 9 апреля, из-за чего высота снежного покрова увеличится до 15 сантиметров. Во вторник в некоторых районах может выпасть месячная норма осадков, заявил в беседе с «Интерфаксом» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик назвал это событие очень редким. По его словам, подобное наблюдалось в 1998 году. Также специалист подчеркнул, что, согласно данным на понедельник, на станции ВДНХ зафиксирована высота снега в 9 см, на метеостанциях МГУ и Тушино - 11 см, максимум в Москве отмечается на Балчуге - 13 см.

«Высота снега приличная, но, самое интересное, что она соответствует своей норме», - отметил Вильфанд.

Во вторник ночью в некоторых регионах ожидается выпадение мокрого снега и его налипание. Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, таких интенсивных снегопадов, как в воскресенье и понедельник ночью, уже не будет.

Накануне сообщалось, что в Москве зафиксирован рост цен на услуги такси после ухудшения погоды в городе. В начале рабочей недели цена поездки на такси для жителей Московской области и Москвы достигала 4 тыс. рублей. При этом стоимость поездки в аэропорт составила 6 тыс. рублей.