Вильфанд: погода в Москве соответствует по климату первой половине марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что погода в столичном регионе соответствует по климату первой половине марта.

«Особенно интересно то, что ещё в прошлую пятницу Москва находилась по климатическим условиям во второй половине мая. И вот мы из мая буквально за день перенеслись в март. Такое бывает, но не часто. Похолодание ожидается затяжное», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, апрельский снег связан с тем, что северные воздушные массы столкнулись с тёплым воздухом, что привело к образованию хорошо выраженного фронтального раздела.

В ночь на 6 апреля в Москве выпал снег, который был вызван циклоном «Зион». По данным метеорологов, в столичном регионе выпало около 40% месячной нормы осадков.