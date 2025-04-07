Предсказан срок таяния снега в Москве

Снег, который покрыл столичный регион, может полностью сойти к Пасхе. Соответствующий срок предсказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с РИАМО.

© Lenta.ru

По словам синоптика, снежный покров в Москве и Московской области начнет сходить на неделе перед Пасхой.

«В самый строгий пост, в предпасхальную неделю снег начнет сходить. А вот когда именно, 15 или 16 апреля, точно сказать сложно», — заявила Позднякова.

Окончательно снежный покров исчезнет к православному празднику, который в этом году будет отмечаться 20 апреля, уточнила она.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло возвратится в Москву в середине апреля. Так, 15-16 апреля столбики термометров покажут плюс 10-12 градусов.