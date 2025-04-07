В Москве призвали подкармливать птиц из-за внезапного снегопада

Жители Москвы в период похолодания со снегопадами могут помочь вернувшимся перелетным птицам, наполняя кормушки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Внезапный апрельский снегопад создал серьезные проблемы для вернувшихся перелетных птиц. Многие зяблики, скворцы, черные дрозды и рябинники оказались в сложной ситуации, пытаясь найти пищу среди снегов. Они сбиваются в стаи и ищут крохи еды на дорогах и тропах. <...> Наполняйте кормушки специально подготовленным кормом: несолеными и нежареными семенами подсолнечника, свежим творогом и несоленым салом", - написала она.

Акулова отметила, что эти продукты обеспечат птицам необходимую энергию и помогут легче переносить холода. При этом она подчеркнула, что не следует давать птицам соленые или жареные продукты, а также черный хлеб - это может навредить их здоровью.

"Олени, лоси, белки и лисы все еще носят свою теплую зимнюю шерсть, несмотря на календарный апрель, поэтому для них снег - не проблема. Они хорошо адаптированы к таким условиям", - добавила Акулова.

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, чтобы поддержать птиц, можно также наполнить городские кормушки сушеными ягодами или специальными зерновыми смесями.

Сильный снегопад обрушился на Москву и Подмосковье поздно вечером в субботу и продолжался на протяжении почти полутора суток. Синоптики Гидрометцентра РФ объявляли в регионе оранжевый уровень погодной опасности, символизирующий опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Минувшим утром интенсивность осадков значительно снизилась, однако по прогнозам специалистов, снег будет идти как минимум до конца суток. Коммунальные службы мегаполиса повсеместно продолжают работу по очистке от снега автодорог и тротуаров, дворов и парковок.