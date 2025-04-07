Депздрав Москвы опроверг информацию о дефиците врачей в сфере экстренной травматологии

Москва располагает достаточным количеством ресурсов для оказания экстренной травматологической помощи, дефицита специалистов в данной сфере нет. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом закрытии круглосуточных травмпунктов в Москве из-за нехватки врачей и фельдшеров.

"В Москве достаточно ресурсов для оказания качественной экстренной травматологической помощи в ночное время как с точки зрения кадровых, так и технологических ресурсов. Для этого, по новому стандарту экстренной помощи, круглосуточно в городе работают новые приемные отделения и флагманские центры многопрофильных стационаров", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что в новых приемных отделениях постоянно дежурит мультидисциплинарная бригада специалистов, готовая в любое время оказать медицинскую помощь при любых видах травм и повреждений. Кроме того, отметили в пресс-службе, в Москве не наблюдается дефицита карет скорой помощи, в настоящее время на дежурстве круглосуточно находятся более 1 тыс. машин.

По данным ведомства, решение об отмене работы травмпунктов по ночам поликлиники приняли в связи с единичными случаями обращений.

"В некоторых поликлиниках, например, всего 2-4 человека за смену. В большинстве случаев обратившимся пациентам все равно требовалась госпитализация, это приводило к тому, что полный объем необходимой медицинской помощи пациенты получали не сразу", - рассказали в департаменте.

Там также отметили, что пациенты были заранее проинформированы о закрытии травмпунктов.

Департамент добавил, что "ночные травмы, как правило, сложнее и серьезнее", к тому же у пациентов могут быть и скрытые повреждения, в том числе переломы и внутренние кровотечения, которые при визуальном осмотре никак себя не проявляют.