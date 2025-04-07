В музее "Садовое кольцо" открылась выставка об истории Мещанского района

Мещанский район Москвы - один из старейших в столице. О том, какие исторические события в нем происходили и какие знаменитые люди его населяли, расскажут в новой постоянной экспозиция музея "Садовое кольцо".

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Выставочное пространство скрыто в тихом и уютном особняке XVIII века, который является филиалом Музея Москвы. В экспозиции решили сфокусироваться на истории современной территории района.

"Каждый должен быть знаком с этим районом, потому что в нем было сконцентрировано невероятное количество активных и ярких людей, привносивших многое в жизнь столицы и страны в целом. Александр Пушкин, Федор Шаляпин, Сергей Есенин и другие великие оставили свой след на этих улицах. Осталось его только разглядеть", - рассказал руководитель музея Денис Ромодин.

Порой мы не задумываемся о происхождении названий мест, по которым каждый день спешим по делам. Так, улица Трубная стала называться именно так благодаря строительству Белого города в конце XVI века. В одной из стен была установлена арка, через которую протекала река. Из-за этого горожане прозвали это место "Трубой".

Только в 1817-1824 годах речку заключили под землю и создали всеми любимую сегодня Трубную площадь. Кстати, именно на ней стоял ресторан создателя главного российского новогоднего салата Люсьена Оливье и были проложены первые трамвайные пути. Рассмотрите в экспозиции уникальные проекты перестройки этого места и личные вещи людей, населявших его в XIX-XX веках.

В экспозиции собрали фотографии района вековой давности и зарисовки художников, видевших еще более древнюю Москву. На них можно рассмотреть утраченные церкви, Сухаревскую башню и легендарный спорткомплекс "Олимпийский", снесенный в рамках реконструкции города.

Обратите внимание на коллекцию предметов из "Модного дома" на Кузнецком мосту, где мечтали побывать все дамы той эпохи. Изысканные белые перчатки подгонялись под размер запястья, а за флакончик духов можно было отдать половину зарплаты.

Мультимедийная часть выставочного пространства представлена рассказом о первом в столице телефоне, расположенном все на той же улице модников. Он появился в 1882 году, и перезваниваться по нему могли только 26 абонентов.