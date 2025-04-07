В Московском зоопарке большие панды прогулялись в снежную погоду

Панды из Московского зоопарка рады выпавшему снегу и с удовольствием гуляют, а манул Тимофей выходить на улицу не спешит. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Большие панды с удовольствием гуляют в снежную погоду. Для бамбуковых медведей снег - отличное естественное обогащение среды. Они любят играть со снежинками и скатываться и импровизированной горки. Самец Жуи сегодня уже прогулялся по свежевыпавшему снегу, а самка Диндин с Катюшей пока отдыхают во внутреннем вольере", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что манул Тимофей стойко переносит холода, ведь у него есть густой подшерсток. Однако ходить по плотному слою снега он не любит, так как у него короткие лапы. Обычно в снежную зиму киперы расчищают палласову коту дорожки. "Пока, насколько мы можем наблюдать, манул на улицу выходить не спешит", - добавили в пресс-службе.

Капибары, которые неделю назад начали гулять на лужайке, сейчас зашли в теплый домик. "Дружное семейство водосвинок проводит снежный понедельник в уютном вольере в обнимку друг с другом", - отметили в зоопарке. Там добавили, что южноамериканские грызуны - теплолюбивые животные, с наступлением первых холодов в конце сентября они ушли в крытый вольер и впервые вышли на южноамериканскую лужайку лишь в конце марта.

На улице проявляют активность гималайские медведи, которые в марте вышли из зимней спячки. Радуются снегу овцебыки, яки, белые медведи, волки, красная панда, росомаха - густой мех прекрасно защищает их от холода. Более теплолюбивые животные зоопарка пока остаются в крытых павильонах - это обитатели павильона "Приматы", а также сурикаты, медоеды и многие пернатые.