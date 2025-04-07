Заснеженную Москву показали со спутников

Обрушившийся на Москву циклон «Зион» показали со спутников. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Сегодня на Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели. Снимок спутников "Электро-Л" и "Арктика-М"», — говорится в описании к кадрам.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что апрельский снег в столице пролежит еще неделю. Потепление начнется с пятницы. Лишь через неделю столбики термометров покажут плюс 5 - плюс 10 градусов.