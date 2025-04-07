Северных оленей привезли в нацпарк «Лосиный остров»

В национальный парк «Лосиный остров» из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) прибыли самка и два самца северного оленя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В вольерном комплексе Лосиной биостанции (Московская область) произошло приятное событие: из ЯНАО прибыли три великолепных северных оленя – самка и два самца. Путь был долгим: целых семь дней непрерывного путешествия в специально оборудованном автомобиле, с помощью которого для животных были обеспечены максимальный комфорт и безопасность во время переезда. Несмотря на продолжительную поездку, олени демонстрируют хорошее самочувствие и отсутствие признаков стресса», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для адаптации оленей поселили в просторный вольер в отдаленной части биостанции.

Как отметила и.о. директора «Лосиного острова» Ольга Шульгина, слова которой приводит пресс-служба, снижение температуры в регионе будет способствовать акклиматизации животных.