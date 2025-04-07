На 270 водоемах заменят около тысячи знаков безопасности в апреле

На 270 московских водоёмах до конца текущего месяца заменят около 1 тыс. знаков безопасности.

Зимние информационные щиты снимут, вместо них установят летние, необходимые для предупреждения несчастных случаев на воде, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на комплекс городского хозяйства.

В частности, на Царицынских прудах заменят 55 информационных щитов, на Кузьминских ­— 54, на Головинских — 21. Ещё 16 установят на Путяевских прудах в парке «Сокольники» и восемь — на Новодевичьих прудах.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в этом году на исторической части Ленинского проспекта между Садовым кольцом и площадью Гагарина высадят свыше 400 деревьев.