Козы в Бутово снова вернулись на улицы и попрыгали по автомобилям

Козы в Южном Бутове снова вышли на улицы. Видео с животными публикует Telegram-канал «Бутово 24/7».

«Бутовские козы снова в строю. Они вернулись на любимые места — автомобили», — говорится в описании к видео, на котором козы скачут по автомобилям. Комментаторы отметили, что животные давно донимают местных жителей.

Ранее хозяин коз Валерий Аникеев рассказал, что над ним состоялся суд по искам главного ветеринара и управляющей компании.

«Приезжали с проверкой без звонка, когда меня не было. Потом на суде говорили, что неправильно я содержу животных, дезинфекционный коврик не положил. А я отвечал, что даже не знаю, где такой коврик взять», — поделился он.

Аникеев добавил, что автомобилисты на него еще не жаловались.