Собянин рассказал о режиме работы транспорта в пасхальную ночь

Время работы городского транспорта Москвы в пасхальную ночь будет продлено, наиболее востребованные маршруты автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 3:30. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В дни пасхальных праздников организуем работу бесплатных маршрутов наземного транспорта. Они свяжут станции метро и МЦД с крупнейшими столичными кладбищами в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. Перевозка по специальным маршрутам на территориях самых больших кладбищ тоже будет бесплатной», – говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что в пасхальную ночь будет продлено 3:30 время работы почти 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев. Также будет работать 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта.

Собянин добавил, что актуальный список маршрутов размещен на i.transport.mos.ru/paskha, а на станциях метро сориентироваться помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров.