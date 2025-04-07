Автобусы и электробусы празднично оформили к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Москве украсили 65 автобусов и 14 электробусов по поручению мэра Сергея Собянина. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

В городе функционирует порядка 850 маршрутов автобусов и электробусов, ежедневно обслуживающих свыше 4 миллионов пассажиров в рабочие дни. На линиях работает более 8 тысяч единиц наземного транспорта, включая более 2,3 тысяч электробусов, курсирующих по 190 маршрутам.

Отмечается, что с начала 2025 года модернизировали 50 существующих маршрутов, а также организовано 4 новых направления и обустроено свыше 40 дополнительных остановочных пунктов.