В столице заметили первых краснокнижных вальдшнепов

С приходом весеннего тепла над Москвой наблюдается активная миграция вальдшнепов, которые находятся под охраной Красной книги столицы. Информация об этом размещена на официальном портале московской администрации.

© Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты из Департамента природопользования и защиты окружающей среды Москвы обращаются к жителям с просьбой не беспокоить здоровых, не имеющих видимых повреждений птиц, а дать им возможность восстановить силы. Вальдшнепы перемещаются группами, делая остановки в случае неблагоприятной погоды.

Дальний перелет – серьезное испытание для вальдшнепа, им приходится преодолевать до 4 тысяч километров. Места зимовки молодые особи определяют на генетическом уровне. Ослабевшие птицы могут потерять ориентацию и погибнуть. Часто горожане обнаруживают вальдшнепов во время их миграции и обращаются за консультацией. Важно оказать содействие птицам в успешном завершении их путешествия.

Если вы нашли дикую птицу, оцените ее самочувствие. При наличии травм поместите ее в подходящую коробку и позвоните по номеру +7 495 777⁠-77⁠-77. Не пытайтесь самостоятельно лечить или кормить птицу. Если птица выглядит обессиленной, но не имеет повреждений, отнесите ее в ближайшую природную территорию.