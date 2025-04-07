Международный кинофестиваль «День Победы» откроется в Музее Победы 13 апреля

В воскресенье, 13 апреля, в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы состоится открытие IV Международного кинофестиваля «День Победы», он продлится до 18 апреля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«IV Международный кинофестиваль «День Победы» пройдет с 13 по 18 апреля в Москве и Подмосковье при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Торжественное открытие кинофестиваля состоится 13 апреля в 18:00 в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, откроет кинофестиваль фильм «Праздник» о судьбе бойца специальной военной операции Василия с позывным «Бернес».