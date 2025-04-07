«Кинокампус Горького» расскажет о кинопрофессиях на днях открытых дверей

Для гостей проведут мастер-классы по актерскому мастерству, созданию комиксов, озвучиванию мультфильмов, фильммейкингу и многому другому.

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Кинокампус Киностудии Горького приглашает москвичей на дни открытых дверей. 11, 13, 18, 25 и 27 апреля там проведут 28 мастер-классов для детей и семь творческих встреч для их родителей. Запланировано также одно семейное мероприятие.

Сценарии, комиксы и работа в кадре

Для участников старше семи лет состоится мастер-класс «Профессия — актер». Дети узнают секреты создания кинообразов и попрактикуются в перевоплощениях. Каждый сможет попробовать исполнить этюд. Занятие пройдет 11 апреля в 17:00, 18:15 и 19:30 (для гостей старше семи лет), 13 апреля в 12:00 (для участников старше 12 лет) и 13:15 (возрастное ограничение — 14+), а также 25 апреля в 17:00 (7+) и 18:15 (10+).

Детей старше 10 лет приглашают на мастер-класс «Секреты работы актера в кадре». Участники узнают, как актеры работают над ролью, играют на камеру и взаимодействуют с партнерами по съемкам. Ребятам также расскажут, как раскрыть свой эмоциональный потенциал. Занятие проведут 18 апреля в 17:00 (возрастное ограничение — 10+), 18:15 (12+) и 19:30 (14+), а также 25 апреля в 19:30 (14+).

Мастер-класс «Как озвучивать кино и мультфильмы» посвятят секретам звучания. К участию приглашают детей старше 10 лет. Ребята узнают, как подарить персонажу голос, и попробуют озвучить фрагмент фильма или мультфильма в студии звукозаписи. Занятие пройдет 13 апреля в 12:00 (возрастное ограничение — 12+) и 13:15 (14+), 25 апреля в 18:15 (10+) и 19:30 (14+), а также 27 апреля в 13:00 (14+).

Кроме того, 18 апреля в 17:00 (для участников от 12 лет) и 19:30 (для посетителей от 14 лет) для гостей проведут мастер-класс по фильммейкингу. Участники узнают о таких процессах кинопроизводства, как предпродакшен, продакшен и постпродакшен, а затем попрактикуются в съемках по сценарию. 25 апреля в 17:00 и 18:15 (возрастное ограничение — 10+) посетителям расскажут о мобильном фильммейкинге. Дети узнают секреты и лайфхаки съемки на мобильный телефон.

Для ребят старше семи лет проведут мастер-класс «Комиксы. Как нарисовать захватывающую историю». Участники познакомятся с техникой рисования и программой для создания персонажей, узнают, как написать интересный сюжет и придумать героя. Каждый также сможет нарисовать короткий веб-комикс. Занятие пройдет 11 апреля в 17:00, 18:15 (возрастное ограничение — 10+) и 19:30 (12+) и 27 апреля в 11:00 и 12:00 (14+).

Мастер-класс «Как написать свой первый сценарий» посвятят основам драматургии. К участию приглашают ребят старше 14 лет. Гостям расскажут, как создавать конфликты внутри сюжета, придумывать запоминающихся персонажей и презентовать свои проекты. Занятие проведут 18 апреля в 18:15 и 27 апреля в 17:30.

Игры, паблик-токи и мини-викторина

Поучаствовать в интересных встречах будущие профессионалы киноиндустрии смогут и вместе с родителями. Гостей приглашают сразиться в игре «Мир кинопрофессий». Участников ждут творческие практические задания и мини-викторина.

Для родителей состоятся также тематические встречи. На паблик-токе «Кино и медиа. Дети. Озвучивание»взрослых ждут презентация проектов и общение с действующими специалистами киноиндустрии, экспертами «Кинокампуса Горького».

На паблик-токе «Мастерство актера, озвучивание, мобильный фильммейкинг» посетителям расскажут об актуальных программах обучения. В их числе «Озвучивание и дубляж», «Актер кино» и «Мобильный фильммейкинг». Кроме того, для гостей проведут актерский тренинг и показ актерских сцен, видеоэтюдов и веб-комиксов, созданных выпускниками кинокампуса. В 2024 году на профессиональных конкурсах они получили 22 награды.

Вход на мероприятия свободный, необходима предварительная регистрация.

Кинокампус Киностудии Горького — сочетание мастерских, мастер-классов и выездных программ. Его креативное пространство развивает творческие навыки детей и подростков в сфере кино и медиа.