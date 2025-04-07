Расписание поездов Казанского направления МЖД изменено по 25 апреля

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в связи с модернизацией инфраструктуры изменится 7–25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

«Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 7 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на станции «Люберцы-1», а также участке Овражки – Куровская», – говорится в сообщении.

Как уточняется, на станции «Люберцы-1» технологические «окна» назначены с 7 по 25 апреля с 23:40 до 6:40 следующего дня, за исключением 12 и 19 апреля. На время работ будет временно закрываться движение по третьему пути станции, пропуск поездов организуется по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют укороченным маршрутом.

Кроме того, на первом главном пути участка Овражки – Куровская работы будут проводиться с 11 по 22 апреля, кроме выходных дней 19, 20 апреля, в интервале с 9:55 до 14:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, два поезда проследуют по укороченным маршрутам, еще два – временно выведены из графика.

Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».