В Депздраве Москвы рассказали о возможностях получить экстренную помощь

Москва располагает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы оказывать экстренную травматологическую помощь, дефицита специалистов в этом направлении нет. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

© Вечерняя Москва

— В Москве достаточно ресурсов для оказания достаточной экстренной травматологической помощи в ночное время как с точки зрения кадровых, так и технологических ресурсов. Для этого <...> круглосуточно в городе работают новые приемные отделения и флагманские центры многопрофильных стационаров, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в новых приемных отделениях постоянно дежурит мультидисциплинарная бригада специалистов, которая в любое время готова оказать медицинскую помощь при любых травмах и повреждениях.

Также в столичном Депздраве сообщили, что в настоящий момент на дежурстве круглосуточно находятся свыше тысячи машин скорой помощи. В нем отметили, что решение об отмене работы травмпунктов по ночам приняли в связи с единичными обращениями, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили 11 подстанций скорой помощи за счет бюджета Москвы. Он добавил, что в ближайшие несколько лет в столице появится еще шесть новых подстанций — их возведут в районах Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское и Вороново.