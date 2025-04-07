Станция метро «Крылатское» работает в штатном режиме

Станция московского метро «Крылатское» вновь открыта для пассажиров, она функционирует в штатном режиме. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Ранее ее закрывали на проверку инфраструктуры, в связи с чем поезда проезжали без остановки.

— Станция «Крылатское» открыта для пассажиров и работает в штатном режиме, — передают в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее в этот же день на станции метро «Парк победы» грузовой автомобиль влетел в подземный переход. В момент, когда произошла авария, никого из людей не было в переходе, поэтому никто из прохожих в результате случившегося не пострадал.

6 апреля произошел другой случай. Тогда ногу четырехлетней девочки зажало в движущемся эскалаторе метро. Инцидент произошел на станции «Таганская».