Инвесторы строят в Москве 194 социальных объектов

В настоящее время в Москве на средства внебюджетных инвестиций возводят 194 социальных объекта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Поликлиники, спорткомплексы, детсады и школы появляются как в новых, так и в застроенных районах. Среди находящихся сейчас на разных стадиях строительства зданий — 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь культурных учреждений.

Большинство социальных объектов — 44 — инвесторы возведут в Новомосковском административном округе, 27 — на западе столицы, 22 — на востоке. Современные детские сады и школы дополнительно обеспечат более 65 тыс. учебных мест.

Кроме того, в НАО, в ЖК в районе Коммунарка, строят четырехэтажную поликлинику для взрослых на 475 посещений в смену: ее планируют завершить до конца этого года и после передать городу, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.