Стоимость такси взлетела из-за снегопада в Москве

С возвращением снега в столичный регион заметно выросли цены на услуги такси. Однако в условиях непогоды проезд на тарифе «бизнес» иногда оказывается доступным по стоимости «эконома».

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В понедельник москвичам и жителям Подмосковья придется заплатить больше за поездки до работы. Повышение цен коснулось как маршрутов из области в город, так и коротких поездок — например, на 15–16 минут по Долгопрудному.

Из-за высокого спроса и ухудшения погодных условий стоимость такси подскочила даже на привычных направлениях.

Однако отдельным пассажирам может повезти: система тарификации иногда предлагает комфортную поездку на «бизнесе» по цене более бюджетного варианта.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что в Центральном округе страны могут образоваться сугробы до 20 сантиметров. При этом средняя температура будет примерно на два–четыре градуса ниже климатической нормы.

Позже в Москве было объявлено штормовое предупреждение. «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве в период с 02:00 воскресенья, 6 апреля, до 23:00 понедельника, 7 апреля. Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ также предупредило о сильном ухудшении погоды в Москве в ближайшие дни.