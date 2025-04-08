В мэрии Москвы сообщили об отказе горожан от машин на фоне снегопада

Количество личного транспорта в городе уменьшилось, при этом выросло число электробусов и автобусов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заммэра Максим Ликсутов.

«Сегодня городской транспорт вышел в несколько увеличенном объёме с учётом того, что скорости в Москве сильно снижены. Много уборочной техники. Люди пересели на метро в первую очередь и на наземный городской транспорт», — сообщил заместитель мэра.

Ликсутов подчеркнул, что многие автомобилисты уже поменяли резину с зимней на летнюю.