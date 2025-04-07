Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Возвращение к температурной норме апреля - плюс 7-10 градусам - в Московском регионе ожидается лишь к середине месяца.

Текущий температурный фон ниже климатических характеристик на 4-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Возвращение к положительным температурам, то есть плюс 7-10 градусам, в Московском регионе возможно только к середине месяца, по предварительным расчетам. Это касается и всех сопредельных регионов, то есть областей Центрального федерального округа. Погода откатилась по климатическим "рельсам" как минимум на два месяца назад: мы попали из второй половины мая в третью пятидневку марта. Это действительно резкий перепад, текущая температура на 4-6 градусов ниже нормы", - сказал он.

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Вильфанд уточнил, в начале недели дневные температуры будут около нуля, но начиная с четверга значения составят плюс 1-6 градусов. С повышением температуры снег сменится на дождь и мокрый снег, а ветер ослабнет. При этом отрицательные ночные значения прогнозируются до конца недели.