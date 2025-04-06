В Москве ожидается ледяной дождь

Новые интенсивные снегопады и ледяной дождь ждут столичный регион 7 апреля. На юге Москвы может образоваться лед толщиной до 1-3 мм. Такой прогноз дал синоптик Евгений Тишковец.

Метеоролог рассказал, что новая волна снегопадов в Москве ожидается ночью 7 апреля, сугробы подрастут до 10-15 см. При этом снег может смениться ледяным дождем.

«В темное время суток юг и юго-восток Подмосковья (Ступино, Коломна, Воскресенск, Шатура) зацепит ледяным дождем, который в первой половине дня может добраться и до юга столицы с отложениями корки льда толщиной до 1-3 мм», — спрогнозировал метеоролог.

Температура воздуха в сумерках составит 0…-5, на дорогах гололедица.

Тишковец добавил, что вся неделя будет не по сезону холодная.

«Одевайтесь по погоде», — призвал синоптик.

Ранее стало известно, что московский снегопад накроет еще три региона страны.