Стали известны последствия апрельского снегопада в Москве

Из-за апрельского снегопада в Москве сотни пассажиров застряли в аэропортах, прекращена аренда электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Первыми от непогоды пострадали клиенты московских аэропортов. Так, туристы с рейса EgyptAir, летящие в Хургаду, застряли в Домодедово еще ночью. Они просидели три часа в самолёте, затем вылет отложили в связи с погодными условиями. Сейчас пассажиры находятся в чистой зоне, они получили ваучеры на еду. Вылет задержан до девяти вечера.

Также с задержками вылетают рейсы в Стамбул из Внуково.

Некоторые москвичи утром опоздали на свои рейсы. Так, туристы, летящие в Южную Корею, из-за снегопада не успели на самолёт из Москвы в Сеул. По их словам, «в Москве сегодня 65-е февраля».

В ночь на 6 апреля в Москве выпало 15 миллиметров осадков. Вдобавок синоптики прогнозируют настоящую метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.