Москвичей предупредили о погодном сюрпризе
Москва, которая «одним шагом уже в Первомае», неожиданно вернётся к концу зимы: в городе установится погода, свойственная февралю. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, сообщает «Абзац».
Метеоролог подчеркнула, что из Курской области на столицу надвигается южный циклон, он принесёт сильный ветер и снегопады.
«В ночь на понедельник, хоть надвигающийся циклон и южный, придут сильные осадки. Как результат, снежные накаты, возможны заносы на дорогах», — предупредила Позднякова.
По ее словам, ситуация будет не вполне благоприятная: «мы одним шагом уже в Первомае, но нас развернёт на конец зимы». Погода будет соответствовать концу февраля.
Позднякова добавила, что в ближайшие дни пешеходам и автомобилистам следует быть вдвойне осторожнее.
Ранее столичные власти порекомендовали водителям из-за грядущей непогоды использовать только зимнюю резину или пересесть на общественный транспорт.