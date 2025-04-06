Москвичей предупредили о погодном сюрпризе

Москва, которая «одним шагом уже в Первомае», неожиданно вернётся к концу зимы: в городе установится погода, свойственная февралю. Об этом рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, сообщает «Абзац».

Метеоролог подчеркнула, что из Курской области на столицу надвигается южный циклон, он принесёт сильный ветер и снегопады.

«В ночь на понедельник, хоть надвигающийся циклон и южный, придут сильные осадки. Как результат, снежные накаты, возможны заносы на дорогах», — предупредила Позднякова.

По ее словам, ситуация будет не вполне благоприятная: «мы одним шагом уже в Первомае, но нас развернёт на конец зимы». Погода будет соответствовать концу февраля.

Позднякова добавила, что в ближайшие дни пешеходам и автомобилистам следует быть вдвойне осторожнее.

Ранее столичные власти порекомендовали водителям из-за грядущей непогоды использовать только зимнюю резину или пересесть на общественный транспорт.