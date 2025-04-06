Сильный снегопад в Москве попал на видео

Сильный снегопад, который обрушился на Москву 6 апреля, попал на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной произошедшего является циклон «Зион».

«Днем плюс 28 миллиметров осадков, в понедельник еще плюс 15 миллиметров — это больше, чем обычно за месяц», — говорится в сообщении.

Власти Москвы рекомендовали автомобилистам зимнюю резину

Отмечается, что непогоду стоит ждать и на следующей неделе. Канал подчеркнул, что сугробы в городе вырастут до 10–15 сантиметров.

Ранее стало известно, что в Центральный федеральный округ России временно вернется зима.