В Москве временно приостановил работу прокат самокатов и велосипедов

Возвращение зимней погоды со снегом и минусовыми значениями температуры остановили работу аренды самокатов и велосипедов.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, с возвращением хорошей погоды сервисы продолжат работу.

"Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом", - сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Кстати, автомобилистам, которые уже поменяли зимнюю резину на летнюю, специалисты посоветовали пользоваться также общественным транспортом.

Циклон "Зион", который пришел в столичный регион в ночь на воскресенье, завалил столицу снегом. Высота снежного покрова местам достигла 5-6 см.

Снег продолжится до конца суток. В общей сложности за сутки может выпасть до 22 сантиметров осадков. Небольшой снег возможен и до конца предстоящей недели. Температура воздуха вплоть по четверг будет ниже нормы на 1-2 градуса. Днем не выше +1...+2, в ночные часы до -5 градусов.