Сегодня и завтра в Москве будет идти снег. Синоптики прогнозируют сугробы, метель и гололедицу. По данной причине Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям использовать только зимнюю резину и пересесть на общественный транспорт, если это невозможно.

ЦОДД сообщил, что 6-7 апреля в Москве ожидается ухудшение дорожной обстановки.

«ЦОДД рекомендует выезжать только на зимней резине… Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — сказано в сообщении.

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно аккуратным следует быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Прогноз обещает с воскресенья до вторника «настоящую зиму» со снегопадом, сильным ветром, гололедицей и сугробами в 15 см.