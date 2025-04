Собянин: столичный транспорт завоевал 83 премии в 2024 году

Столичный транспорт за прошлый год завоевал рекордное количество наград – 83 премии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

© m24.ru

Московский транспорт был отмечен премиями "Зеленая Евразия" за электротранспорт и проект "Энергия Москвы" в номинации "Зеленый транспорт", Digital Leaders Award за билетную систему в номинации "Сервис года" и схему организации дорожного движения в номинации "Продукт года", а также Best for Life Design Award за веломаршрут "Зеленое кольцо" и Global Design iT Award за промышленный дизайн поезда метро "Москва-2024".

В это же время столица продолжает сотрудничество с иностранными государствами. В частности, в Москве развивается проект международной аналитической платформы для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей крупнейших мегаполисов мира Urban Transport Data.

"Начали проработку совместных проектов с Республикой Куба, включая запуск такси на базе автомобилей "Москвич", – добавил мэр города.

Кроме того, в 2024 году в Москве состоялся третий Международный транспорт саммит, на котором собрались представители 30 городов, 110 иностранных делегатов, а также 250 гостей. В частности, на выставке "Станция Манеж.

Московский транспорт 2030" гости могли увидеть программу развития транспорта города вплоть до 2030 года.

"Выставка стала самой посещаемой за всю историю "Манежа". В 2024-м ее посмотрели больше 357 тысяч человек", – добавил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что столичные власти продолжают развивать улично-дорожную сеть и междугороднее автобусное сообщение. Только в 2024 году в городе построили 100 километров дорог и ввели в эксплуатацию свыше 30 километров выделенных полос. Особенно значимыми для столицы стали транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе.