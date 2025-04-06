В Москве и области снежный покров вырастет на 8—18 см, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Больше всего достанется южным районам московской области — юго-западным, юго-восточным. Вся предстоящая неделя будет холодной, будет отставать от климата апреля градусов на пять — восемь. В ночные часы в Москве и области будут морозы от -1 °С до -6 °С. В дневные часы температура будет подниматься чуть выше ноля: от 0 °С до +3 °С», — рассказал синоптик.

По словам Ильина, с 13 апреля начнётся повышение температуры.

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«К 18 апреля будет +18...+20 °С», — пообещал собеседник RT.

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