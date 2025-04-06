Онищенко: у 5% населения Земли не формируется иммунитет после вакцинации

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Порядка 5% населения Земли не имеют иммунной памяти и не могут вырабатывать иммунитет после вакцинации. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Есть такой медицинский термин, как отсутствие иммунной памяти, когда не вырабатывается иммунитет [после вакцинации], но это особенность людей, их всего лишь 5% населения. С ними тоже отдельно разбираются", - рассказал Онищенко.

Онищенко посоветовал туристам перед поездкой проверять в интернете, с какими заболеваниями и их возбудителями можно столкнуться в регионе поездки, а также в случае необходимости сделать необходимые прививки, например, перед поездкой в страны Экваториальной Африки необходимо вакцинироваться от желтой лихорадки, которая развивается после укуса зараженным комаром.