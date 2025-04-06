В Москве замечены первые вальдшнепы

С приходом тепла над столицей начался массовый перелет вальдшнепов — лесных куликов, занесенных в Красную книгу города под первой категорией редкости. Об этом сообщили в Департаменте природопользования Москвы.По их словам, эти птицы, отличающиеся маскировочным окрасом и скрытностью, появляются в небе города дважды в год — весной и осенью — во время миграции, которая проходит волнами в зависимости от погоды.

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— Важно помнить: если птица выглядит здоровой и у нее нет видимых травм, ее не нужно трогать: животному требуется лишь покой для восстановления сил. Тем более не стоит преследовать и ловить вальдшнепа, если он перепархивает с места на место, то есть явно демонстрирует способность к полету, — рассказали биологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Специалисты пояснили, что маршруты вальдшнепов проходят через столицу тысячелетиями и сейчас важно помочь им безопасно завершить миграцию. От правильных действий людей зависит, доберутся ли эти пернатые до мест гнездования, передает официальный портал мэра Москвы.В конце марта в столице на природных территориях началось массовое цветение подснежников. Эти цветы замечены в лесопарках «Измайлово» и «Битцевский лес», где снег сохраняется дольше всего.