Зима вернулась в столичный регион

Столичный регион останется под влиянием циклона, из-за чего в регион ненадолго вернется зимняя погода. Местами осадки будут сильными и пройдут в сопровождении метелей. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— На дорогах и тротуарах гололедица. Добавит погоде дискомфорта порывистый ветер северных румбов. Температура воздуха 0 – минус 2 градуса, по области от минус 3 до плюс 1 градуса, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в понедельник, 7 апреля, временами будет идти снег, на дорогах образуется гололедица, температура воздуха будет около 0 градуса.

Россиян предупредили о 20-сантиметровых сугробах

До этого в Гидрометцентре РФ предупредили, что в Центральном округе страны могут образоваться сугробы до 20 сантиметров. При этом средняя температура будет примерно на два–четыре градуса ниже климатической нормы.

6 апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег, переходящий в метель. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 3 — плюс 2 градуса. В этот день на Москву обрушится циклон «Зион». Скорость ветра в порывах достигнет 20 метров в секунду.