Москве предсказали выпадение ледяного дождя

В ночь с воскресенья на понедельник в Москве может выпасть ледяной дождь, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передаёт РИА Новости.

«На дорогах (столицы России) сформируется гололедица толщиной от 2 до 5 мм», — добавил эксперт.

Тишковец также предупредил москвичей о том, что вечером 6 апреля температура станет отрицательной. А высокий уровень влажности воздуха создаст ощущение того, что на улицу вернулся мороз.

Снегопад, а также метель начнутся в Москве и Подмосковье после полуночи, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную Гидрометцентром России.