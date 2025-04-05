Предприятия Москвы нарастили поставки в арабские страны

Столичные предприятия в 2024 году увеличили экспорт несырьевой неэнергетической продукции в страны Ближнего Востока и Северной Африки более чем на 25%, заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам чиновника, покупателями продукции стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Марокко.

Основной объём экспорта составила продукция строительной и химической промышленности, контрольно-измерительные приборы, системы автоматического регулирования и пожарной сигнализации, отметил Ликсутов.

«Совокупно на эти направления пришлось около 75% московских поставок в государства региона», — добавил заммэра.

Ранее в Мининвесте Московской области рассказали об экспорте игрушек и спортивного оборудования в 70 стран.