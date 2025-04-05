В воскресенье и понедельник в Москву «нагрянет настоящая зима» со снегопадами и метелями. За сутки выпадет более 100% от месячной нормы осадков, образуются сугробы в 15 см. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец из центра «Фобос».

Синоптик отметил, что в столичный регион 6 апреля придет циклон «Зион», он принесет с собой настоящую русскую зиму со всеми ее атрибутами.

«Сильные снегопады обложного характера будут валить без перерыва в течение 24 часов с максимальной интенсивностью с утра до 9 часов 7-го апреля», — предупредил Тишковец.

По его словам, только за сутки выпадет до 28 мм осадков, а в ночь на понедельник еще 15 мм при норме всего апреля 37 мм. К понедельнику сугробы подрастут до 10-15 см.

При этом завьюжит, скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, поднимется метель с ухудшением видимости до 500 метров.

Температура воздуха около 0, но из-за стопроцентной влажности воздуха будет казаться, что на улице ударил 10-градусный мороз.

На дорогах сформируется гололедица, около полуночи 7 апреля есть вероятность ледяного дождя.