Более 700 деревьев высадят на набережных Яузы

Свыше 700 деревьев высадят на благоустроенных в 2024 году набережных реки Яузы. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

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По словам мэра, клены, дубы, яблони и вязы адаптированы к городским условиям. Специалисты высаживают молодые и крепкие деревья. В настоящее время выполнено более 60% от намеченного объема.

Зеленые насаждения вдоль магистралей и улиц снижают уровень шума и пыли, очищают воздух и образуют тень, пояснил градоначальник. Деревья выращиваются в специализированных питомниках и заранее готовятся к пересадке, которая осуществляется по технологии "дренаж – плодородный грунт – правильный уход".

В прошлом году в столице благоустроили более 20 километров набережных Яузы, напомнил Собянин. Там сделали шире тротуары, обновили освещение, установили современные остановочные павильоны и лавочки.

В 2024 году крупные улицы и вылетные магистрали Москвы украсили свыше 4,5 тысячи деревьев. Больше всего их высадили на проспекте Вернадского (713), Носовихинском шоссе (447) и на улице Дыбенко (343). Еще 335 деревьев появились на Симферопольском бульваре, а 324 и 323 – на улицах Островитянова и Лескова соответственно.