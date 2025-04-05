В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и ветра объявлен в Москве с 02:00 мск воскресенья, 6 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"В связи с влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов в Москве ожидается снег, местами сильный, метель", - поясняют синоптики введение желтого уровня, символизирующего потенциально опасные метеоусловия. По их данным, непогода сохранится в столице до 23:00 мск понедельника, 7 апреля, причем она также может сопровождаться налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедицей на дорогах и установлением временного снежного покрова. В этот же период метеорологи ожидают местами по Москве усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с.

Аналогичный уровень будет действовать и в Подмосковье, только там он начнется на один час раньше - с 01:00 мск воскресенья.

Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщил, что из-за грядущей непогоды коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и по мере выпадения осадков будут проводить необходимые регламентные процедуры. "Особое внимание уделим очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы и потребительского рынка", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства мэрии.

В Гидрометцентре РФ ТАСС поясняли, что резкое ухудшение погоды связано с столкновением контрастных воздушных масс в зоне холодного атмосферного фронта, который накануне пересек Центральную Россию. Это способствовало образованию активного циклона на фронтальной волне. Согласно прогнозам, температура воздуха предстоящей ночью в столице может колебаться от минус 3 до минус 1 градуса, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Днем в воскресенье столбики термометров покажут в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов.