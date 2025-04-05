Оплата проезда по биометрии появится на всех станциях МЦД

Оплату проезда по биометрии на всех станциях МЦД планируется внедрить в 2025–2026 годах, ею смогут каждый день пользоваться до одного миллиона человек. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

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Мэр напомнил, что система заработала на станциях метро осенью 2021-го. В настоящее время она есть на МЦК, регулярном речном транспорте и "Аэроэкспрессе". К ней подключено более 1,1 тысячи турникетов.

Также для удобства пассажиров, уточнил градоначальник, развивают популярные мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" и "Помощник Москвы". В этом году в "Московском транспорте" должны появиться новые функции.

Например, в приложении можно будет арендовать зарядные устройства для мобильных телефонов, отметил Собянин.

Ранее в столице утвердили приоритеты развития транспортной сферы города на текущий год. Планируется продолжить подготовку к запуску первого беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро и первого в России беспилотного трамвая.

Более того, в Москве завершится модернизация подвижного состава на МЦД и начнется обновление электричек на Ярославском направлении МЖД.